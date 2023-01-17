الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تطالب بمحاسبة الولايات المتحدة لسرقتها النفط السوري

الصين تطالب بمحاسبة الولايات المتحدة لسرقتها النفط السوري
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

دعت الصين إلى محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية جراء مواصلتها سرقة النفط السوري، واصفة ذلك بأنه لصوصية تساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في سورية.

العالم - سوريا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي: إن مستوى جشع الولايات المتحدة في سرقة الموارد من سورية صادم، ويجب أن تخضع للمساءلة، مشيراً إلى ضرورة وجود إجابات لواشنطن حول هذا العمل السافر والفظيع الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من سرقة للنفط السوري.

كما دعا وانغ الإدارة الأمريكية إلى الكف عن انتهاك سيادة القانون الدولي وخرق القواعد الدولية.

وتقوم قوات الاحتلال الأمريكي بسرقة النفط السوري من الجزيرة السورية بشكل ممنهج، وتخرج عشرات الصهاريج عبر المعابر غير الشرعية مع العراق.

روابط ذات صلة

إجراءات أميركا ضد سوريا ممارسات عدائية لم يعد مقبولا السكوت عنها

الشعب السوري يتابع مناقشة وإقرار التعديلات على قانون الاستثمار الجديد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تطالب بمحاسبة الولايات المتحدة لسرقتها النفط السوري

والد ناشط بحريني معتقل: انقطع اتصالي بإبني والتظلمات لاتفعل لنا شيئا

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-01-2023

بالفيديو.. المحكمة الجزائية السعودية تصدر حكما بإعدام الداعية عوض القرني

بانوراما: مناورات ايرانية في الخليج الفارسي وعبد اللهيان يبحث في أنقرة ملفات إقليمية ودولية

ضرورة اخضاع الاحتلال لصفقة تبادل أسری مع المقاومة