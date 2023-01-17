الصين تطالب بمحاسبة الولايات المتحدة لسرقتها النفط السوري

العالم - سوريا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي: إن مستوى جشع الولايات المتحدة في سرقة الموارد من سورية صادم، ويجب أن تخضع للمساءلة، مشيراً إلى ضرورة وجود إجابات لواشنطن حول هذا العمل السافر والفظيع الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من سرقة للنفط السوري.

كما دعا وانغ الإدارة الأمريكية إلى الكف عن انتهاك سيادة القانون الدولي وخرق القواعد الدولية.

وتقوم قوات الاحتلال الأمريكي بسرقة النفط السوري من الجزيرة السورية بشكل ممنهج، وتخرج عشرات الصهاريج عبر المعابر غير الشرعية مع العراق.