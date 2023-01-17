الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-01-2023

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-01-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 17-01-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-01-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-01-2023

السيد الحوثي يذل إبن سلمان والذباب يطبل!

الصين تطالب بمحاسبة الولايات المتحدة لسرقتها النفط السوري

والد ناشط بحريني معتقل: انقطع اتصالي بإبني والتظلمات لاتفعل لنا شيئا

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-01-2023

بالفيديو.. المحكمة الجزائية السعودية تصدر حكما بإعدام الداعية عوض القرني