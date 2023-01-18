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سلطات الاحتلال تبعد متضامنة إيطالية

سلطات الاحتلال تبعد متضامنة إيطالية
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، المتضامنة الإيطالية ستيفانيا كونستانتيني "50 عاما" بعد يوم واحد من اعتقالها من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم .

العالم - فلسطين

وحسب وكالة معا الأخبارية كانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل الأسير الصحفي نضال أبو عكر ومنزل والدته، فجر الاثنين، واعتقلت المتضامنة الإيطالية كونستانتيني.

وزعمت سلطات الاحتلال أن "كونستانتيني دخلت إسرائيل في الثاني من أيار/مايو 2022 بتأشيرة سياحية وقضت معظم وقتها في أراضي السلطة الفلسطينية، وقد تجاوزت فترة تأشيرة الدخول المسموح بها وأُبعدت من البلاد".

وقالت كونستانتيني، الناشطة المؤيدة للفلسطينيين، إنها "تعرضت للضرب وألقيت على الأرض خلال اعتقالها على أيدي 20 جنديا تقريبا في المنزل الذي كانت تقيم فيه".

وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، من مدينة بيزا الإيطالية: "حاولت المقاومة وضربوني كثيرا. عصبوا عينَي وكبلوا يدَي (...) وصرخوا بوجهي قائلين إنني إرهابية".

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