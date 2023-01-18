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’نيويورك تايمز’: واشنطن نقلت من مستودعات في كيان الاحتلال ذخاير مدفعية إلى أوكرانيا

’نيويورك تايمز’: واشنطن نقلت من مستودعات في كيان الاحتلال ذخاير مدفعية إلى أوكرانيا
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الولايات المتحدة اتفقت في العام الماضي مع كيان الاحتلال حول توريد ذخيرة مدفعية من عيار 155 مم إلى أوكرانيا من مستودعات أمريكية في الكيان.

العالم - الأميرکيتان

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين و"إسرائيليين"، أن الصفقة تتضمن نقل 300 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، وتم شحن نصفها بالفعل إلى أوروبا ومن المتوقع تسليمها إلى أوكرانيا عبر بولندا.

وتتم عمليات التسليم من المستودعات الأمريكية التي تم إنشاؤها في "إسرائيل" بعد الحرب العربية- الإسرائيلية عام 1973 لاستخدامها من قبل الجيش الأمريكي في النزاعات بالشرق الأوسط.

ونوهت الصحيفة بأن الجيش "الإسرائيلي" تمكن مرات عديدة من الوصول إلى مخزونات الأسلحة التي بعهدة القيادة المركزية الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة عارضت في البداية، شحن هذه الذخيرة من المستودعات الأمريكية، بما في ذلك لخشيتها من رد فعل سلبي محتمل من جانب روسيا. لكن بعد طلب رسمي من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وافق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق يائير لابيد على الصفقة "من أجل تجنب التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة". وترافق ذلك بتعهد أمريكي بتجديد المخزونات في المستودعات في "إسرائيل"، وكذلك تنظيم إمداد فوري بهذه الذخيرة في حال الضرورة الملحة.

بدوره، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحيفة، إن الولايات المتحدة لن تكشف أية تفاصيل عن طرق توريد هذه الذخيرة.

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