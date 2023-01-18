الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس المخابرات التركي يلتقي الدبيبة والمنفي بطرابلس

رئيس المخابرات التركي يلتقي الدبيبة والمنفي بطرابلس
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، برئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في العاصمة الليبية طرابلس.

العالم - ترکیا

وذكر بيان نشر في الصفحة الرسمية على "فيسبوك" لرئاسة الوزراء الليبية، الثلاثاء، أن الدبيبة بحث آخر التطورات الإقليمية مع فيدان.

وأضاف البيان :"استقبل رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في رئاسة مجلس الوزراء رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، وتم خلال الاجتماع بحث ملفات إقليمية ودولية مشتركة".

وذكر البيان أن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة عادل جمعة، ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي حضروا الاجتماع.

كما التقى فيدان مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في طرابلس.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي لمجلس الرئاسة، أن رئيس جهاز المخابرات الليبي حسين العائب، وسفير تركيا في طرابلس كنعان يلماز حضرا الاجتماع.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن فحوى الاجتماع.

روابط ذات صلة

تركيا تسرع في تجهيز البنية التحتية لـ’منصة الغاز’

هل يسلم المغرب حسن آل ربيع ويتركه لمصيرٍ مجهول في السعودية؟

وزير الخارجية الايراني يشرح أهداف زيارته الى انقرة

وزير الخارجية يتوجه الى تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس العراقي من دافوس: العراق يتطلع لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات

زلزال بقوة 7 درجات يضرب قبالة الساحل الإندونيسي

أحدث صور للحرب الروسية الأوكرانية

سفن حربية ايرانية ترسو في ميناء كراتشي

رئيس المخابرات التركي يلتقي الدبيبة والمنفي بطرابلس

بالصورة.. من يفهم لغة يترجم هذه المادة الى اللغة العربية المفهومة!