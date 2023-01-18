رئيس المخابرات التركي يلتقي الدبيبة والمنفي بطرابلس

العالم - ترکیا

وذكر بيان نشر في الصفحة الرسمية على "فيسبوك" لرئاسة الوزراء الليبية، الثلاثاء، أن الدبيبة بحث آخر التطورات الإقليمية مع فيدان.

وأضاف البيان :"استقبل رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في رئاسة مجلس الوزراء رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، وتم خلال الاجتماع بحث ملفات إقليمية ودولية مشتركة".

وذكر البيان أن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة عادل جمعة، ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي حضروا الاجتماع.

كما التقى فيدان مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في طرابلس.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي لمجلس الرئاسة، أن رئيس جهاز المخابرات الليبي حسين العائب، وسفير تركيا في طرابلس كنعان يلماز حضرا الاجتماع.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن فحوى الاجتماع.