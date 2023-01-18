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سفن حربية ايرانية ترسو في ميناء كراتشي

سفن حربية ايرانية ترسو في ميناء كراتشي
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

رست دورية بحرية مؤلفة من فرقاطتين وغواصة تابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في ميناء كراتشي جنوب باكستان صباح اليوم الاربعاء وفي الوقت نفسه سترسو دورية بحرية باكستانية بذات المستوى في ميناء "بندرعباس" جنوب ايران اليوم ايضا، في سياق الدبلوماسية الدفاعية بين طهران وإسلام آباد والمشاركة في توفير الأمن في المياه الدولية.

العالم - ايران

وبالتزامن سيصل أسطول بحري باكستاني ميناء "بندر عباس" جنوب ايران اليوم الاربعاء.

واستقبل العميد (بحري) "ثاقب الياس" قائد القوات الخاصة العاشرة للبحرية الباكستانية، قائد الأسطول الإيراني القبطان "بهروز مريخ" والوفد المرافق له لدى وصولهم الى كراتشي.

وحضر مراسم الاستقبال القنصل العام الإيراني في كراتشي "حسن نوريان" ، والملحق العسكري الايراني في باكستان العقيد "مصطفى قنبربور".

وتستمر زيارة القطع البحرية الايرانية لباكستان أربعة أيام في اطار تعزيز العلاقات العسكرية والدبلوماسية بين البلدين.

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