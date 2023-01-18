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معرض صنع في سورية غداً بحضور 250 صناعياً ومئات رجال الأعمال العرب

معرض صنع في سورية غداً بحضور 250 صناعياً ومئات رجال الأعمال العرب
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

تنطلق غداً الخميس فعاليات معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة الجاهزة والنسيج ومستلزمات الإنتاج “صنع في سورية” ربيع وصيف 2023 الذي ينظمه اتحاد غرف الصناعة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج واتحاد غرف التجارة السورية، بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة في دمشق.

العالم-سوريا

وأكد رئيس رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج رغيد الحلبي أهمية المعرض من الناحية الترويجية والتسويقية لمنتجات المصانع السورية من الألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج وتصديرها إلى الخارج عبر إيجاد أسواق جديدة تلعب دوراً مهما في إبراز جودة المنتج السوري وقدرته على المنافسة خارجياً، مشيراً إلى أن المعرض يشكل فرصة للتعرف على كل جديد في عالم الصناعة النسيجية والاطلاع على أحدث “الموديلات” التي تلبي كل الأذواق.

من جهته بين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب وعضو اللجنة المنظمة للمعرض الصناعي محمد زيزان أن المعرض الذي يمتد على مساحة 8000 متر مربع يشارك فيه 250 صناعياً سورياً موزعين على 4 صالات، إضافة إلى توجيه دعوات لـ 500 رجل أعمال من العراق و300 من دول عربية أخرى، منها الإمارات والسعودية وليبيا والكويت ومصر ولبنان والأردن وغيرها.

وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم الأحد القادم.

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