معرض صنع في سورية غداً بحضور 250 صناعياً ومئات رجال الأعمال العرب

العالم-سوريا

وأكد رئيس رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج رغيد الحلبي أهمية المعرض من الناحية الترويجية والتسويقية لمنتجات المصانع السورية من الألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج وتصديرها إلى الخارج عبر إيجاد أسواق جديدة تلعب دوراً مهما في إبراز جودة المنتج السوري وقدرته على المنافسة خارجياً، مشيراً إلى أن المعرض يشكل فرصة للتعرف على كل جديد في عالم الصناعة النسيجية والاطلاع على أحدث “الموديلات” التي تلبي كل الأذواق.

من جهته بين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب وعضو اللجنة المنظمة للمعرض الصناعي محمد زيزان أن المعرض الذي يمتد على مساحة 8000 متر مربع يشارك فيه 250 صناعياً سورياً موزعين على 4 صالات، إضافة إلى توجيه دعوات لـ 500 رجل أعمال من العراق و300 من دول عربية أخرى، منها الإمارات والسعودية وليبيا والكويت ومصر ولبنان والأردن وغيرها.

وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم الأحد القادم.