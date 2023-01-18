لبنان: بدء جلسة مجلس الوزراء

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هذا ويشارك في الجلسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاده الشامي، ووزراء الشباب والرياضة جورج كلاس، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، التربية عباس الحلبي، الاقتصاد أمين سلام، الداخلية بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، المال يوسف خليل، الثقافة محمد بسام مرتضى، والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

فيما تغيّب وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الدولة والتنمية الادارية نجلاء رياشي، الدفاع موريس سليم، الطاقة وليد فياض، وزير المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، العدل هنري الخوري.