الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان: بدء جلسة مجلس الوزراء

لبنان: بدء جلسة مجلس الوزراء
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

بدأت جلسة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعمالها 8 بنود منها بنود حول ملف الكهرباء.

العالم_لبنان

هذا ويشارك في الجلسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاده الشامي، ووزراء الشباب والرياضة جورج كلاس، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، التربية عباس الحلبي، الاقتصاد أمين سلام، الداخلية بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، المال يوسف خليل، الثقافة محمد بسام مرتضى، والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

فيما تغيّب وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الدولة والتنمية الادارية نجلاء رياشي، الدفاع موريس سليم، الطاقة وليد فياض، وزير المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، العدل هنري الخوري.

روابط ذات صلة

لبنان..بري يدعو الى عقد جلسة غداً لانتخاب رئيس الجمهورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه إثر تحطم مروحية في ضواحي كييف

تدشين منظومة الرادار الوطنية "بينا" في مدينة بم جنوب شرق ايران

إسلامي: ليس لدينا نشاط نووي غير معلن

لافروف: أحداث أوكرانيا هي نتيجة الإعداد الأمريكي الغربي لحرب كونية هجينة على روسيا

العراق..الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في الطارمية

لبنان: بدء جلسة مجلس الوزراء