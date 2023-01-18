عندما يعطى الشيخ القرني أبنائه حلوى فينتزعها إدارة السجن منهم!

العالم - السعودية

ورد الشيخ سعيد الغامدي بعد عرض صورة صديقه الشيخ المعتقل عوض القرني و قال:

الشيخ الغامدي

و كان يقول الشيخ عوض القرني في إحدى مقابلاته : ”مُنعت من الكلام، وفُصلت من الجامعة، وبَقيتُ 16 عاماً لم أكتبُ حرفاً واحداً“.

شاهد كلمة الشيخ القرني

في السياق نشر نجل الشيخ مقطع فيديو و قال فيه : أعطى الشيخ عوض القرني أبنائه في إحدى الزيارات حلوى، فقامت إدارة السجن بانتزاعها منهم بعد انتهاء الزيارة!

أعطى الشيخ عوض القرني أبنائه في إحدى الزيارات حلوى..

شاهد قصة حياة الشيخ القرني..

قصة حياة الشيخ القرني..