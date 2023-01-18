الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣
١١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

عندما يعطى الشيخ القرني أبنائه حلوى فينتزعها إدارة السجن منهم!

الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

حذر مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سعوديون من أن السلطات في المملكة منخرطة في حملة قمع جديدة وشديدة ضد الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم من منتقدي الحكومة السعودية، يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار تقارير تفيد بأن الادعاء السعودي طالب بإعدام الداعية عوض القرني مع عدد من الدعاة

العالم - السعودية

ورد الشيخ سعيد الغامدي بعد عرض صورة صديقه الشيخ المعتقل عوض القرني و قال:

الشيخ الغامدي

و كان يقول الشيخ عوض القرني في إحدى مقابلاته : ”مُنعت من الكلام، وفُصلت من الجامعة، وبَقيتُ 16 عاماً لم أكتبُ حرفاً واحداً“.

شاهد كلمة الشيخ القرني

في السياق نشر نجل الشيخ مقطع فيديو و قال فيه : أعطى الشيخ عوض القرني أبنائه في إحدى الزيارات حلوى، فقامت إدارة السجن بانتزاعها منهم بعد انتهاء الزيارة!

أعطى الشيخ عوض القرني أبنائه في إحدى الزيارات حلوى..

شاهد قصة حياة الشيخ القرني..

قصة حياة الشيخ القرني..

تصنيف :

روابط ذات صلة

حكومة إبن سلمان تختطف الناشط الحقوقي محمد فهد القحطاني

النظام السعودي يعتقل أبرز خطباء الشيعة في الـقـطـيـف الشيخ حسن الخويلدي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي منظمة الإعلام الإسلامي

شاهد بالفيديو.. عندما يعطى الشيخ القرني أبنائه حلوى فينتزعها إدارة السجن منهم!

شاهد.. موسم قطف الزهور في مزارع خوزستان جنوب غرب إيران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 18-01-2023

شاهد.. واشنطن تغذي الحرب بين روسيا وأوكرانيا

حذار ان يصل هؤلاء للسلطة