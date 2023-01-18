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حكم إعدام الداعية القرني و فضيحة النفاق الغربي

الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

صمت مطبق حل على الاعلام الغربي وعلى قادة الغرب ومدعي حقوق الانسان، إزاء حكم الاعدام الذي اصدرته محكمة سعودية على الداعية السعودي عوض القرني بسبب مجرد "تغريدات" على تويتر!

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