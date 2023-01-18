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قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي منظمة الإعلام الإسلامي

قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي منظمة الإعلام الإسلامي
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، حشدا من مسؤولي منظمة الإعلام الإسلامي.

العالم - ايران

وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا.

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قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي منظمة الإعلام الإسلامي

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