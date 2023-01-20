ألوان طلاء تتسبب فى الشعور بالتعاسة طول الوقت!

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ولهذا نستعرض في التقرير، ألوان طلاء تتسبب في الشعور بالتعاسة وفقًا لما أشار إليه علم نفس الألوان، و ذكره موقع "namhpac".

اللون الأسود

يشير اللون الأسود إلى الحزن في الثقافات الغربية والعربية، وهو من الألوان التي يرتديها الأشخاص في الجنازات وعندما يكونون في حداد، ومن ناحية أخرى يشير اللون إلى الشعور بالخوف و الحزن.ويمكن يرتبط اللون الأسود بالسلطة والقوة، لذلك لا يفضل تطبيقه على الجدران بمفرده.

اللون الأزرق

تساعد الدرجات الفاتحة من اللون الأزرق على الشعور بالهدوء ورغم ذلك يُعرف اللون الأزرق الداكن بأنه أحد الألوان الحزينة، ويجذب المشاعر السلبية، مثل الكآبة، والحزن. ويثير مشاعر سلبية مثل الشك والإكتئاب والعناد والجبن .

اللون الرمادي

يعتبر اللون الرمادي هو لون باهت، ومزاجي، وحزين يؤثر على العقل والجسم حيث يثير الشعور بالقلق، ويؤدي طلاء الكثير بالجدران بنفس اللون للشعور بالحزن والاكتئاب و الوحدة والعزلة.

ولأن اللون الرمادي ليس أسودًا ولا أبيض، فعادة ما يُنظر إليه على أنه انتقال بين لونين فكلما اقترب اللون الأسود من الرمادي، أصبح اللون أكثر غموضًا ودراماتيكية، كما يعتبر الرمادي أيضًا لونًا غير عاطفي ويمكن أن يجعل الشخص يشعر بالانفصال أو الحياد.

اللون الأخضر

يساعد اللون الأخضر على الشعور بالهدوء، ولكن تطبيقه على الكثير من جدران الغرفة يؤدى إلى الشعور بالكسل والقلق والعصبية والإكتئاب والعصبية، ويؤدى إلى الشعور بالكسل، والإكتئاب و القليل من اللون الأخضر يمكن أن يسبب الشعور باللامبالاة والخوف من الرفض.

اللون الأرجواني

يؤثر اللون اللأرجواني على الحالة النفسية للإنسان، حيث يمكن أن يجعله يشعر بالرضا والهدوء ويشجع الإبداع والخيال، ومع ذلك، فإن درجات اللون الأرجواني المختلفة تخلق مشاعر مختلفة. مثل اللون الأرجواني الداكن يثير الشعور بالحزن والكآبة و الإحباط، ويقال أن تطبيق الكثير من اللون الأرجواني على الجدران يمكن أن يؤدي إلى الشعور بنفاد الصبر والغطرسة. و القليل من اللون الأرجواني بالعجز والسلبية واللامبالاة.