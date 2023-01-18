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مسؤول عسكري صهيوني: هرتسي هليفي يتسلم جيشا غير جاهز للحرب

مسؤول عسكري صهيوني: هرتسي هليفي يتسلم جيشا غير جاهز للحرب
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

تحدثت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء،عن قدرات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، ومدى استعداده للدخول بمواجهة على عدة جبهات متعددة.

العالم - فلسطين

وفي هذا السياق، أكَّد اللواء في الاحتياط، إسحاق بريك، في حديثٍ لـ"كان"، أن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الجديد هرتسي هليفي، يواجه تحدياً هائلاً وهو أنه "يستلم جيشاً ليس جاهزاً للحرب في مواجهة سيناريو يمكن أن يحصل على خمس جبهات في آنٍ واحدٍ، مع آلاف الصواريخ والمسيَّرات يومياً، ومع آلاف المقاتلين الذين يمكن أن يعبروا الحدود".

وأوضح بريك أن "الجيش الإسرائيلي ليس جاهزاً للقتال في خمس ساحات متزامنة ضد حزب الله في لبنان، وفي سوريا ضد السوريين، واليمن والعراق، حيث يمكن أن يطلقوا صواريخ، إضافة إلى حركة حماس التي يمكن أن تستخدم قوة مشاة وصواريخ من قطاع غزة".

ووفقاً له، "يجب أن يؤخذ بالحسبان انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، وحصول تظاهرات لفلسطينيي الـ48".

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