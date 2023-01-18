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سفارة ايران بكوريا الجنوبية تطالب سيول تقديم ايضاحات حول تصريح رئيسها

سفارة ايران بكوريا الجنوبية تطالب سيول تقديم ايضاحات حول تصريح رئيسها
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

طالبت السفارة الايرانية في سيول حكومة كوريا الجنوبية بتقديم ايضاحات حول تصريح الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" في أبوظبي بأن "ايران عدوة للامارات".

العالم- ايران

وتعليقا على التصريحات التي انتشرت نقلا عن رئيس كوريا الجنوبية "يون سوك يول" خلال زيارته الى ابو ظبي بأن "ايران عدوة للامارات"، طالبت السفارة الايرانية في سيول حكومة كوريا الجنوبية بتقديم ايضاحات.

وكان يون سوك يول قد تفوه خلال زيارته الاخيرة الى الامارات ولقائه مع الجنود الكوريين الجنوبيين المنتشرين هناك، بكلام تدخلي وادعاءات لا اساس لها فيما يتعلق بالجارتين الصديقتين ايران والامارات ، ما استدعى ردا ايرانيا اعتبر كلامه خارجا عن الدبلوماسية وغريبا ، وطالبت طهران سيول بتقديم توضيح.

هذا وقد تسبب كلام الرئيس الكوري الجنوبي بارتباك واسع في الاوساط الدبلوماسية الكورية الجنوبية وقد اصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بيانا قالت فيه ان كلام يون سوك يول غير مرتبط بالعلاقات مع ايران وانه قال هذا الكلام لتشجيع الجنود الكوريين الجنوبيين.

وفي ايران اعلنت وزارة الخارجية الايرانية انها تنتظر توضيح السفارة الكورية الجنوبية بشأن تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي .

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