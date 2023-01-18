إصابات واشتباكات خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين قبر النبي يوسف (ع) في نابلس

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن دوريات للاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة وانتشرت في محيط مقام يوسف تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مع الشبان.

وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل في تصريحات صحافية، إصابة شاب دهسا من قبل دورية للاحتلال، إضافة إلى التعامل مع إصابة أخرى بقنبلة غاز في القدم تسببت بكسرها، و6 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها في الوجه، عدا عن تقديم العلاج الميداني إلى 35 مواطناً بعد إصابتهم بالغاز السام المسيل للدموع.

وقبل اقتحام المستوطنين قبر يوسف لتأدية صلوات تلمودية فيه، استبق الشبان الاقتحام بوضع زيوت على الأرض للعمل على تزحلق دوريات الاحتلال، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.