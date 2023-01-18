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الكشف عن وضع حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2022

الكشف عن وضع حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2022
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

عقدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن، اليوم الأربعاء، في صنعاء مؤتمراَ صحفياَ بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2022م.

العالم - اليمن

وأوضحت الوزارة في المؤتمر الصحفي، أن الحصار على البلاد منع دخول أكثر من 750 صنفًا من الأدوية والمستلزمات الطبية.. مشيرة إلى أن دول تحالف العدوان احتجزت خلال العام 2022 أكثر من 95% من السفن المحملة بالمواد التجارية والأغذية والمشتقات النفطية.

وأضافت أن 61.4% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويصنفون الآن في المرحلة الخامسة (مرحلة المجاعة).

وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى الأسلحة المحرمة التي استخدمت في العدوان على اليمن ارتفعت إلى 256 ألف قنبلة وصاروخ خلال سنوات العدوان.. مؤكدة أن طائرات بلا طيار شنت 2,702 غارة على اليمن خلال العام 2022.

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