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الخارجية الايرانية تستدعي السفير الكوري الجنوبي وتسلمه مذكرة احتجاج على التصريحات التي أدلى بها رئيس كوريا الجنوبية في الامارات

الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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لتسلمه مذكرة احتجاج.. الخارجية الايرانية تستدعي السفير الكوري الجنوبي

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