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حرب أوكرانيا..

بوتين مطمئن من الإنتصار.. ولافروف يشيد بفهم العرب لحقيقة الحرب

بوتين مطمئن من الإنتصار.. ولافروف يشيد بفهم العرب لحقيقة الحرب
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الأربعاء- إنه لا بديل لبلاده عن النصر في حربها على أوكرانيا.

العالم - روسيا

وأكد بوتين خلال حديثه مع عمال مصنع في سان بطرسبرغ -ثاني أكبر المدن الروسية- أن النصر "مضمون، لا شكّ لدي في ذلك"، مضيفا أن وحدة وتضامن الشعب الروسي، وشجاعة وبطولة مقاتلينا، وبالطبع عمل القطاع الصناعي العسكري سيضمن النصر.

في السياق صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الدول العربية تدرك حقيقة ما يجري حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنها لم تؤيد حملة العقوبات ضد روسيا رغم تعرضها لضغوط غربية شديدة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2022، عقده اليوم الأربعاء: "لم تنضم أي من الدول العربية إلى العقوبات، رغم الضغوط الغربية غير المسبوقة وبالغة الشدة، بل واستطيع وصفه بالضغط الوقح والمهين للذات الذي يمارسه الغرب".

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حرب أوكرانيا.. بوتين مطمئن من الإنتصار.. ولافروف يشيد بفهم العرب لحقيقة الحرب

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