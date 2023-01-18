الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

حكومة تصريف الأعمال في لبنان تعقد جلستها الثانية

الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

وسط تباين في المواقف السياسية حول دستوريتها عقدت حكومة تصريف الاعمال اللبنانية جلسة استثنائية بحضور سبعة عشر وزيرا برئاسة نجيب ميقاتي حيث أكد انه لن ينصت لاي صوت من شانه ان يعرقل عملية مواكبة الامور الملحة والعاجلة لمعيشة المواطنيين.

العالم – خاص بالعالم

على وقع الانقسام الوزاري والاختلاف حول تفسير دستوريتها ، عقدت حكومة تصريف الاعمال جلستها الثانية بعد الشغور الرئاسي وعلى رأس جدول اعمالها ملف سلفة الكهرباء الذي شكل ساحة مواجهة مفتوحة بين نحيب ميقاتي من جهة والنائب جبران باسيل ووزيرالطاقة وليد فياض من جهة ثانبة .

الجلسة حضرها سبعة عشر وزيرا امنو نصابها فيما تغيب عنها وزراء التيار الوطني الحر .

واكد ميقاتي في مستهلها انها تنعقد في سياقها الطبيعي لان ثمة قضايا تحتاج الى عقدها لبتها، ونحن لسنا بوارد تحد اي طرف لان الوزراء الحاضرون يمثلون جميع اللبنانيين .

الاوساط الوزار ية اعتبرت ما يجري ضرورة تحتمها المسؤولية الوطنية اتجاه الشعب في ظل ظروف معيشية صعبة وضاغطة .

يشار الى ان بعض مواد الدستور تمنح اي حكومة تصرف الاعمال باطار ضيق حق الانعقاد لاتخاذ قرارات ضرورية . فيما تذهب بعض الاراء السياسية الاخرى لوصف ذلك بتجاوز الدستور وضرب الميثاقية . و في وقت يرزح لبنان تحت وطأة اقصى ازمة مالية واقتصادية بسبب العقوبات والضغوطات الامريكية لعب الفساد في الادارات العامة دورا اضافيا في تعميق الازمة وهدر مدخرات الدولة.

هذا فيما لاتزال بعض الدول الصديقة للبنان تعلن استعدادها لدعمه بالهبات والمساعدات في كل القطاعات وهذة ما اكده مرة جديدة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بالامس ووزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان خلال زيارته الاخيرة للبنان .

روابط ذات صلة

لبنان: بدء جلسة مجلس الوزراء

لبنان..بري يدعو الى عقد جلسة غداً لانتخاب رئيس الجمهورية

عبداللهيان يبحث مع الرئيس أردوغان العلاقات الثنائية 

المشهد الرئاسي في لبنان على حاله ولا تقدم على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. أجواء من التفاؤل تخيم على الحراك الدبلوماسي في صنعاء

شاهد.. آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم نابلس

بالفيديو.. حكومة تصريف الأعمال في لبنان تعقد جلستها الثانية

حرب أوكرانيا.. بوتين مطمئن من الإنتصار.. ولافروف يشيد بفهم العرب لحقيقة الحرب

نيويورك تايمز.. واشنطن تفتح مخازن أسلحتها في 'إسرائيل' لإمداد أوكرانيا بالذخيرة

حكم إعدام الداعية السعودي ’عوض القرني’