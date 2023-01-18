شاهد.. آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم نابلس

العالم – خاص بالعالم

مدينة نابلس في ساعات الفجر الاولى اليات عسكرية اسرائيلية تقتحم المدينة بهدف تامين وصول اعداد كبيرمن المستوطنين الى قبر يوسف الواقع الى الشرق من المدينة المحتلة ، لكن تامين هؤلاء المستوطنين باعتراف الجيش الاسرائيلي لم يمر بسلام بعد ان تحول محيط القبر الى ساحة حرب حقيقية بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الجيش الاسرائيلي الذي اعترف على لسان الناطق باسمه بانه واجه مقاومة عنيفة خلال عملية اقتحام المستوطنين للقبر ، كذلك اكدت مجموعات عرين الاسود انها تصدت لما وصفته بالعدوان الاسرائيلي على المدينة ، المواجهات ادت الى اصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال اخرين .

الاحتلال الاسرائيلي وبعد وصول حكومة نتنياهو التي بدات بالخطوة الاولى وهي اطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية فخلال الاسبوعين الاخيرين زادت الاعتداءات في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة وذلك تمهيدا لقرارات على ما ييدو تتعلق باصدار قوانين جزء منها مصادرة اراضي لصالح المستوطنات واستعادة مستوطنات تم اخلائها في السابق خلال عملية اخلاء المستوطنات في العام 2005 .