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داعية سعودي شهير: هذا سبب اعتقالي

الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "Mohammaed (Ana Alami)" فيديو عن الداعية السعودية الشهير محمد العريفي قائلا: اعتُقِلت اعتقالا لطيفا وهذا سبب الاعتقال، وموقفي من محمد مرسي والإخوان.

العالم - السعودية

وقبل عام كامل، وفي شباط/ فبراير 2021، قال الحساب الشهير "مجتهد" إن السلطات السعودية وضعت سوارا للتعقب في قدم الداعية محمد العريفي.

وغرّد "مجتهد": "ادعوا للشيخ العريفي. وضعه النفسي سيئ جدا، وصودرت حساباته في السوشيال ميديا، وهي تحت تصرف المباحث".

وأضاف: "وضع في ساقه سوار التتبع، وألزم بتحديد تحركاته، والاستئذان لأي تنقل غير روتيني".

وتابع: "وضعت في منزله وسيارته أجهزة تجسس، وكل كلامه مرصود للمباحث، إضافة إلى أنه يستدعى كثيرا للمباحث فقط من أجل إهانته وإذلاله".

وكانت حسابات تحدثت سابقا عن أن السلطات السعودية منعت العريفي من الخطابة، واعتقلت أحد أبنائه.

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