دعوات النقابات للإضراب في 'الخميس الأسود' بفرنسا

العالم – خاص بالعالم

وفيما توقعت مصادر حكومية خروج مئات الآلاف الى الشوارع للاحتجاج على نظام التقاعد الذي اقترحته حكومة ماكرون أعلنت وزارة الداخلية حشدها لأكثر من عشرة آلاف عنصر شرطة.

في التفاصيل، توقف لمعظم القطارات وخطوط المترو ..تعطل العديد من الرحلات الجوية والبرية وحتى تعطل الأعمال والتعليم في المدارس..هذا ما تنتظره فرنسا في يوم سمته النقابات العمالية بالخميس الأسود داعية لأوسع إضرابات متصاهدة على مستوى البلاد ترافقها احتجاجات في الشارع.. أما السبب المباشر لذلك فهو رفض إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحته حكومة ماكرون والذي يقضي بجعل الناس يعملون لفترة أطول قبل أن يتمكنوا من التقاعد. وقبيل ساعات من بدء الاضرابات في المدن الفرنسية الكبرى شهدت محطات التزود بالوقود لا سيما في العاصمة باريس وضواحيها إقبالا كبيرا وحالة من الإرباك...

وقال فريدريك بلان العضو المنتدب للاتحاد الفرنسی للمحروقات: "الاستهلاك اليومي للوقد في السوق يبلغ مئة وعشرين الف متر مكعب..ولكن اذا قرر الجميع ملأ سياراتهم بليترات اضافية فهذا يستدعي تزويد السوق بأكثر من ثلاثمئة ألف متر مكعب من الوقود. "

المتحدث الرسمي باسم الحكومة طالب الجميع بعدم خلط الأوراق وإحداث شلل في البلاد وعدم تعريض أمنها واقتصادها للخطر هذا فيما نقلت مصادر مُقربة من قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة مُستمرة في مشاريعها وليست لديها أية نية في التراجع مشيرين الى أنه ستكون هناك منصة لشرح بعض من النقاط المُتواجدة في ملف مشروع التقاعد. أما وزارة الداخلية الفرنسية فأعلنت عن حشدها وتعبئتها لأكثر من عشرة آلاف عنصر شرطة نحو ثلاثة آلاف وخمسمئة منهم سينتشرون في العاصمة باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان: "وفقا للمعلومات الاستخباراتية يوجد بضعة آلاف من الأشخاص في العاصمة يمكن أن يكونوا عنيفين.. يجب التميز في المظاهرات بين أولئك الذين يريدون فقط التعبير عن رأي سياسي وأولئك الذين يريدون التخريب."

وفيما توقعت مصادر حكومية بأن تتجاوز أعداد المتظاهرين السبعمئة ألف متظاهر ظهر تحرك مكثف لزيادة الضغط على الحكومة، وأعلنت الكونفدرالية العامة للعمل في شركة 'توتال إنرجي' العملاقة للطاقة والنقابات الكبرى الممثلة لعمال مصافي النفط قد دعت إلى القيام بإضرابات تصاعدية تتواصل حتى الساىس من شباط فبراير المقبل.