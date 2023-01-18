الغرب يؤكد على مواصلته إرسال الاسلحة لأوكرانيا

العالم – خاص بالعالم

هذا بينما اعلنت العديد من الدول الغربية موصلة دعمها العسكري لاوكرانيا قالَ وزيرُ الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ هدفَ بلاده من تزويد أوكرانيا بالسلاح هو جعلُها قادرةً على الانخراط في التفاوض.

في التفاصيل، الدعم الغربي لأوكرانيا مستمرة حيث صرحت العديد من الدول الغربية بانها ستزيد الدعم العسكري والاقتصادي لاوكرانيا بهدف تقوية كييف للصمود امام القوات الروسية.

قائد الجيش الأوكراني فاليري زالونجي اكد أنه التقى للمرة الأولى رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية مارك ميلي على خلفية مفاوضات مكثفة بشأن تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة الغربية مشددة انه التقى الجنرال ميلي في بولندا وانه عدد له انواع الاسلحة التي تحتاجها اوكرانيا. هذا بينما اكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ارسال بلاده المزيد من الاسلحة لكييف مضيفا ان بلاده مصممة على إرسال دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا بهدف صد هجوم على الروس في شرق البلاد وجنوبها

وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني: "الرسالة التي نوجهها إلى بوتين هي أننا ملتزمون بالدفاع عن الأوكرانيين حتى يحققوا النصر على بوتين أن يفهم أننا سندعم اوكرانيا استراتيجيا حتى تنجز المهمة وأفضل شيء يمكن أن يفعله للحفاظ على أرواح قواته هو إدراك هذا الأمر."

من جهته قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي: "سنواصل دعم الأوكرانيين طالما كان ذلك ضرورياً. كما نعمل على زيادة دعمنا العسكري من خلال صندوق السلام الأوروبي. أنا شخصياً أؤيد توريد الدبابات إلى أوكرانيا."

تواصل وزيادة الدعم الغربي اكد عليه المستشار الالماني أولاف شولتس ايضا حيث قال خلال كلمة له ان الغرب يجب أن يفشل العدوان الروسي على اوكرانيا لكي تنتهي الحرب حسب وصفه. فيما وعدت الولايات المتحدة وفرنسا بتسليم كييف دبابات وصفتها بالخفيفة، مع إرسال واشنطن مدرّعات من طراز برادلي.

ومع تواصل الدعم الغربي اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا بديل لبلاده عن النصر في الحرب مشددا ان النصر مضمون وانه لا يوجد لديه شكّ في ذلك هذا بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لم تر بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا وإن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة مشددا إن موسكو مستعدة لمناقشة الأمر مع الدول الغربية والرد على أي مقترحات جادة مضيفاً أن أي محادثات يجب أن تتناول المخاوف الأمنية الكثيرة لروسيا.