السعودية تواصل حملتها ضد علماء الدين والمفكرين

العالم – خاص بالعالم

وتحركت النيابة العامة السعودية في الفترة الاخيرة للمطالبة بإعدام عدد من الدعاة على رأسهم عوض القرني وسلمان العودة، والشيخ علي العمري.

في التفاصيل، هنا في السعودية لن تأمن الحياة خارج السجن، فكما يصفها الحقوقيون فإن المملكة هي عبارة عن سجن كبير داخله زنازين صغيرة، وكل فترة يتم الزج بالسجناء الجدد مهما كانوا مقربين من النظام، ويتم تجميل تسمية الاعتقال واخر من اعترف بانه تعرض للسجن هو الداعية محمد العريفي، الذي وصف سجنه بالاعتقال اللطيف، وهنا يتسائل المراقبون هل لدى محمد بن سلمان اعتقال لطيف واخر شديد؟

النيابة السعودية تحركت في الفترة الاخيرة للمطالبة بإعدام عدد من الدعاة ممن تم اعتقالهم في حملة سبتمبر الشهيرة عام الفين وسبعة عشر، وعلى رأسهم عوض القرني وسلمان العودة، والشيخ علي العمري، والشيخ حسن فرحان المالكي حسبما ذكر حساب معتقلي الرأي. هذه الأنباء دعمها تقرير لصحيفة الغارديان أفاد بان الادعاء السعودي طالب بإصدار عقوبة الإعدام على الداعية، عوض القرني، لارتكابه جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر، واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار معادية للمملكة، وفقا لوثائق المحكمة. ويعتبر المعارض السعودي سعد الفقيه ان احكام الاعدام هذه بسبب ان هؤولاء الاشخاص يمثلون خطرا على الفساد والفاسدين.

لجنة حقوق الانسان كشفت عن قيام السلطات المغربية باعتقال الناشط حسن ال ربيع، وتسليمه الى السلطات السعودية رغم انه لم يرتكب جرما سياسيا او امنيا وتم تسليمه الى الرياض، من جانب اخر كشف حسابُ مجتهد على تويتر قيام النظامَ السعودي باعتقلَ أحدَ أبرزِ الخطباء الشيعة في الـقـطـيـف الشيخ حسن الخويلدي. واضاف ان قواتِ النظامِ اقتحمتْ منزلَ الشيخ الخويلدي، وعَبثتْ بمحتوياتهِ. ويُعَدُّ الشيخ الخويلدي أحدَ أبرزِ الخطباء في المنطقة الشرقية، ويُمثِّلُ خطابُهُ نموذجاً لمحاربةِ الفسادِ الاجتماعي والتحللِ الأخلاقي، المنهج الذي تستخدمه سلطات الرياض الان دستورا لها.