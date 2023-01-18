ابنة حميد نوري: لم يسمحوا لنا بدخول قاعة المحكمة لأسباب أمنية

العالم- ايران

قالت عطية نوري: في المحكمة، حضر والدي برفقة اثنين من محاميه فقط ولم يسمحوا لنا بالمثول أمام المحكمة وأعلنوا أن هناك مشكلة أمنية. وتم اقتيادنا إلى الغرفة الزجاجية خلف قاعة المحكمة.

واضافت: بالنظر إلى استئناف القضية بطلب من محامي والدي، لا يزال المدعون العامون يتكلمون في الجلسة بعد عقد أربع جلسات محاكمة ..هذه هي العدالة التي يتشدقون بالدفاع عنها داخل قاعة المحكمة.

وتابعت: لم يتكلم والدي ومحاميه حتى الآن ..لم يتمكن والدي من التكلم إلا لبضع دقائق في اليوم الأول من المحاكمة احتجاجا على الظروف التي قضاها في الحبس الانفرادي لمدة 38 شهرا. بالطبع ، لم يسمح القاضي بسماع الشكوى وقاطع ملاحظاته.

وكان المواطن الايراني حميد نوري الذي شغل في وقت سابق موظفا لدى السلطة القضائية للجمهورية الاسلامية الايرانية، قد القي القبض عليه في مطار ستوكهولم، عام 2020، ومنذ ذلك الحين لغاية اليوم، يقبع في الحبس الانفرادي؛ على خلفية اتهامات مسيسة دبرت لها زمرة المنافقية الارهابية المعادية للشعب الايراني.

وعمدت السلطات السويدية الى حرمان هذا المواطن الايراني من ابسط متطلبات الحياة طوال اكثر من 3 سنوات من الاعتقال.