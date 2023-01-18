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مقتل 3 من مسلحي 'قسد' بغارة جوية تركية شرقي سوريا

مقتل 3 من مسلحي 'قسد' بغارة جوية تركية شرقي سوريا
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

قتل ثلاثة من مسلحي ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة امريكيا، وأصيب مدني بجروح، جراء غارة جوية تركية عبر طائرة مسيّرة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لهذه الجماعة في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا.

العالم - سوريا

وبحسب مصادر محلية في ريف الحسكة، فإن طائرة مسيّرة تركية استهدفت بعد ظهر اليوم الأربعاء (18 يناير/ كانون الثاني)، سيارة عسكرية نوع (بيك آب) دفع رباعي عائدة لقوات قسد، أثناء مرورها على طريق بلدة القحطانية في ريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وأكدت المعلومات الأولية مقتل 3 مسلحين على الأقل خلال الغارة.

أوضحت المصادر أن السيارة المستهدفة كانت تقل، على ما يبدو، قياديًا (من جنسية غير سورية) مع عدد من مرافقيه بالقرب من إحدى (استراحات طريق السفر) عند مفرق قرية معشوق (7 كم شرق بلدة القحطانية) في ريف محافظة الحسكة الواقعة تحت نفوذ الجيش الأمريكي.

وكانت مسيّرة تركية استهدفت قبل ثلاثة أيام سيارة عسكرية بصاروخين، في المنطقة الواقعة بين قريتي تل موزان وقرقوب جنوب شرق مدينة عامودا الحدودية مع تركيا شمال الحسكة، دون وقوع خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.

ويعتبر الاستهداف هو الاستهداف السادس الذي نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ قسد والجيش الأمريكي شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام الجديد 2023، تسببت بمقتل مجموعة من مسلحي قسد بينهم قياديين.

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