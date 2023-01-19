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قائد الدفاع الجوي الايراني: أجواؤنا خط احمر وذروة حساسية الدفاع الجوي

قائد الدفاع الجوي الايراني: أجواؤنا خط احمر وذروة حساسية الدفاع الجوي
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الدفاع الجوي للجيش الايراني، يوم الاربعاء: ان الدفاع الجوي يحرس أجواء البلاد بعيون مفتوحة وبصيرة وبكل قوة؛ لأن امن اجواء ايران خط احمر ويمثل ذروة حساسية الدفاع الجوي.

العالم - ايران

وضمن تفقده لمجموعة الدفاع الجوي في محافظة كرمان، وتقييمه القدرات الميدانية والقتالية لهذه الوحدة الدفاعية، وافتتاحه عددا من المشاريع العمرانية فيها، أعرب العميد علي رضا صباحي فرد عن رضاه عن القدرات القتالية وتقدم المشاريع العمرانية في هذه الوحدة، وقال: ان قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش، وضمن وضعها الاوامر الحكيمة لقائد الثورة المعظم في مقدمة الاولويات، فإنها ستبذل كل همتها لحراسة أجواء البلاد.

وصرح: ان قوة الدفاع الجوي بصدد الحفاظ والحراسة الدائمة لأجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان وحدات الدفاع الجوي وبالتوكل على الله، وبجاهزية ويقظة تامتين، ستحرس أجواء البلاد ولن تسمح للاعداء بأدنى تعرض.

ولفت الى ان قوة الدفاع الجوي تحرس أجواء البلاد بأعين مفتوحة وبكل قوة، لأن امن اجواء ايران خط أحمر ويمثل ذروة حساسية الدفاع الجوي.

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