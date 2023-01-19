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قمة أبو ظبي الطارئة وقضايا المنطقة الملحة

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

مادوافع القمة التشاورية المفاجئة لدول مجلس التعاون الخليج الفارسي في أبو ظبي بحضور مصر والاردن؟

العالم - مع الحدث

  • ما الرابط بينها وبين قمة القاهرة التي جمعت السيسي بملك الاردن ورئيس السلطة الفلسطينية؟
  • هل تطورات الوضع الفلسطيني فرضت الدعوة اليها أم هي قضايا المنطقة بشكل عام؟
  • كيف سيتم التعامل مع ملفات ملحة كاليمن وسوريا وليبيا والخلاف بين مصر واثيوبيا؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي ناجي صفا، الباحث السياسي حسام عبدالكريم، ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عبدالله الأشعل.

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