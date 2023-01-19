الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

هاشتاغ.. عائلة الداعية السعودي سفر الحوالي + فيديو

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

الرياض (العالم) 2023.01.19 – يبدو أن السلطات السعودية وجدت مساحة من غض الطرف الدولي لكي تنفذ سياساتها القمعية بحق من يعارضها.

العالم السعودية

فبعد الحكم على الداعية عوض القرني بالإعدام، عائلة الداعية سفر الحوالي تلقت أحكاما قضائية مغلظة، في خطوة تثير علامات استفهام جديدة حول سياسة قمع المعارضين في المملكة.

هناك من يقول إن الداعية سفر الحوالي كان من المروجين لنظام آل سعود، ثم انتقدهم لاسيما مع مجيء ولي العهد محمد بن سلمان، وإنه يدفع ثمن دعمه للعائلة الحاكمة.. في المقابل هناك من يقول إن مواقف عدة كانت سبب اعتقال الحوالي وعائلته.

هذا التصعيد في استهداف المعارضين بات حديث الناشطين على مواقع التواصل.

"تركي الشلهوب" غرد: الأحكام الجائرة التي تصدرها محاكم التفتيش السعودية بحق العلماء والدعاة وأبنائهم والتي لا تفرق بين شيخ وشاب، ليس لها إلا تفسير واحد، أن ابن سلمان يريد القضاء على جيلٍ كامل من العلماء والدعاة المصلحين واستبدالهم بآخرين يطبّلون له ويُبررون ويحللون جرائمه وانحرافاته الفكرية.

حساب "معتقلي الرأي" قال في تغريدة: ناصر نجل الداعية المعتقل د.عوض القرني: القضاء اعتبر والدي مذنباً بسبب مطالبته بالإصلاح وتحسين حالة حقوق الإنسان، وهذه هي مطالب أغلب المواطنين في المملكة.

وإلى "وسام العامري" الذي كتب. حكم الإعدام الجائر الصادر بحق الشيخ العلامة الدكتور عوض القرني فك الله أسره سيفتح أبواب ظلم أشد جنوناً من ذي قبل لا سمح الله؛ إن لم يتم مواجهته بصرامة وحزم وقوة من عقلاء المجتمع والأسرة الحاكمة، وقد يفتح شهية المستبد على مزيد من الظلم والطغيان وسفك الدماء.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

لماذا العقاب الجماعي ضد عائلة الحوالي؟

القضاء السعودي يغلظ الأحكام بحق عائلة 'سفر الحوالي'

تغليظ الأحكام الصادرة ضد أبناء الداعية السعودي سفر الحوالي

مطالب أممية بالإفراج عن معتقل الرأي 'سفر الحوالي'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إجراءات هيئة الترفيه للترويج لسياسة ولي العهد السعودي + فيديو

تعرف على النعناع البري اوالبطنج

هاشتاغ.. سؤال بسيط عن ضرائب أملاك الملك الأردني + فيديو

هاشتاغ.. ماهر يونس ثاني أقدم الأسرى الفلسطينيين إلى الحرية+ فيديو

هاشتاغ.. عائلة الداعية السعودي سفر الحوالي + فيديو

هاشتاغ.. المليارات التي تصرفها هيئة الترفيه السعودية + فيديو