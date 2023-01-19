هاشتاغ.. عائلة الداعية السعودي سفر الحوالي + فيديو

العالم – السعودية

فبعد الحكم على الداعية عوض القرني بالإعدام، عائلة الداعية سفر الحوالي تلقت أحكاما قضائية مغلظة، في خطوة تثير علامات استفهام جديدة حول سياسة قمع المعارضين في المملكة.

هناك من يقول إن الداعية سفر الحوالي كان من المروجين لنظام آل سعود، ثم انتقدهم لاسيما مع مجيء ولي العهد محمد بن سلمان، وإنه يدفع ثمن دعمه للعائلة الحاكمة.. في المقابل هناك من يقول إن مواقف عدة كانت سبب اعتقال الحوالي وعائلته.

هذا التصعيد في استهداف المعارضين بات حديث الناشطين على مواقع التواصل.

"تركي الشلهوب" غرد: الأحكام الجائرة التي تصدرها محاكم التفتيش السعودية بحق العلماء والدعاة وأبنائهم والتي لا تفرق بين شيخ وشاب، ليس لها إلا تفسير واحد، أن ابن سلمان يريد القضاء على جيلٍ كامل من العلماء والدعاة المصلحين واستبدالهم بآخرين يطبّلون له ويُبررون ويحللون جرائمه وانحرافاته الفكرية.

حساب "معتقلي الرأي" قال في تغريدة: ناصر نجل الداعية المعتقل د.عوض القرني: القضاء اعتبر والدي مذنباً بسبب مطالبته بالإصلاح وتحسين حالة حقوق الإنسان، وهذه هي مطالب أغلب المواطنين في المملكة.

وإلى "وسام العامري" الذي كتب. حكم الإعدام الجائر الصادر بحق الشيخ العلامة الدكتور عوض القرني فك الله أسره سيفتح أبواب ظلم أشد جنوناً من ذي قبل لا سمح الله؛ إن لم يتم مواجهته بصرامة وحزم وقوة من عقلاء المجتمع والأسرة الحاكمة، وقد يفتح شهية المستبد على مزيد من الظلم والطغيان وسفك الدماء.

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