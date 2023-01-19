هاشتاغ.. ماهر يونس ثاني أقدم الأسرى الفلسطينيين إلى الحرية+ فيديو

العالم – فلسطين

تفاعل واسع جدا مع خبر اقتراب خروج الأسير ماهر يونس إلى الحرية.

"أحمد البيقاوي" علق في هذا السياق: غدا موعد حرية الأسير ماهر يونس بعد اعتقال دام 40 سنة في سجون الاحتلال.. تحاول المخابرات الإسرائيلية الحدّ من الالتفاف والاحتضان الشعبي فور الإفراج عنه، فاستدعته قبل أيام، وحذرته من إقامة الاحتفالات والفعاليات، وأكدت على منع رفع الأعلام الفلسطينية! الرأس دائما عالي.

حساب "فلسطيني" علق أيضا: بعد ما تبقى ساعات على حُرِّيَّته ونقله إلى جهة مجهولة؛ يستمر الاحتلال في تنغيص الفرحة بقرب الحريّة على الأسير ماهر يونس وعائلته.

وإلى "عبدالله حمال" الذي غرد: زعماء مشهورين دوليا تصْدُح بهم الصحافة الدولية ليل نهار، لكونهم اعتقلوا، لمدة لا تتجاوز عشرين سنة (من أمثال نلسن مانديلا) من أجل قضايا الحرية والتحرر لكن هذا القائد الفلسطيني، ماهر يونس، سجن 40 سنة، ولا يكاد يذكر من طرف الصحافة الدولية والمنظمات المدافعة على حقوق الإنسان.

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