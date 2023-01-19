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لقاء بين جاووش أوغلو وبلينكن: أنقرة تأمل بموافقة واشنطن على صفقة 'إف-16'

لقاء بين جاووش أوغلو وبلينكن: أنقرة تأمل بموافقة واشنطن على صفقة 'إف-16'
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، أن "لا علاقة بين طلب تركيا شراء مقاتلات "إف-16" وملف عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وينبغي للكونغرس الأميركي عدم الربط بينهما".

العالم- تركيا

جاء ذلك عقب اجتماع وزير الخارجي التركي مولود جاووش أوغلو مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن، أمس الأربعاء، فيما عبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن "دعمها لبيع مقاتلات "إف-16" لتركيا، في إطار مساعي الإدارة للحفاظ على وحدة حلف شمال الأطلسي في مواجهة العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، وعلى الرغم من معارضة الكونغرس الأميركي"على حد قولها.

وأوضح جاووش أوغلو أنه "ناقش مع بلينكن العديد من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك طلب تركيا شراء مقاتلات "إف-16"، مؤكداً أن الاجتماع "كان مثمراً للغاية".

واعتبر أنه "إذا وقفت الإدارة الأميركية بحزم حيال عزمها بيع تركيا مقاتلات "إف-16"، فيمكن التغلب على معارضة الكونغرس" بشأن ذلك.

وفي حديثه قبل اجتماعه مع بلينكن، قال جاووش أوغلو إن" صفقة طائرات "إف-16" مهمة ليس فقط لتركيا، لكن أيضاً لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، وبدا واثقاً في أنها ستمضي قدما"ً.

وقال، في تصريحات مقتضبة: "نتوقع الموافقة بما يتماشى مع مصالحنا الاستراتيجية المشتركة".

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