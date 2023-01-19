هاشتاغ.. سؤال بسيط عن ضرائب أملاك الملك الأردني + فيديو

العالم – الأردن

طبعا سؤال النائب العرموطي شطب من محضر الجلسة وتعرض لهجوم من نواب دافعوا عن عدم دفع الملك للضرائب على أملاكه.

وعلى مواقع التواصل غضب من دفاع البعض عن الملك والهجوم على العرموطي.

"ماهر بن عبدالله" علق في هذا السياق: ليست أول مرة!! صالح العرموطي سبع والحقيقة أن الملك يدفع الضرائب كاملة على ممتلكاته في أوروبا وأميركا ولا يتخلف عن السداد.. والأردن أولى بتلك الضرائب.

"بلال الشايب" أيضا علق متوجها إلى الذين هاجموا النائب العرموطي: والله حسيت من ردكم أنو صالح العرموطي كفر. هو الملك مو بني آدام زينا مش هذا الحكي كل مرة بيأكدو الملك أنو إحنا دولة مؤسسات وكلنا تحت قانون هالبلد.

وأخيرا مع "عدي آل عدنان" الذي كتب: شاهدت مداخلة سعادة النائب صالح العرموطي أكثر من عشر مرات، ولم أجد سبب واحد يدعو لشطبها، أو أن رئيس المجلس يرى في ذلك الشطب موقفاً دفاعياً عن الملك، متجاهلاً أن ذلك الشطب سيؤدي إلى إثارة الشكوك والتساؤلات وربما حياكة الشائعات حول ما طرحه سعادة النائب.

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