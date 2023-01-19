'ماهر يونس' حراً بعد 40 عاماً من الأسر في سجون الاحتلال

العالم- فلسطين

وأفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن" قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير ماهر يونس بعد أن قضى 40 عاماً متنقلا بين سجون وزنازين الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشارت مصادر محلية، بأن" الأسير المحرر ماهر يونس متوجهاً إلى بيته رفقة شقيقه بعد الافراج عنه من سجون الاحتلال".

وكان ما يسمى وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المتطرفة إيتمار بن غفير، قد حذّر من" احتفالات استقبال الأسير ماهر يونس، حيث نشر قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمنع أي محاولة لتنظيم احتفالات بتحرره من الأسر."

من هو ماهر يونس؟

- ولد الثائر القائد الأسير ماهر يونس في السادس من كانون الثاني / يناير 1958، في قرية عارة في الأراضي المحتلة عام 1948.

- للأسير يونس خمس شقيقات، وشقيق، درس في المدرسة الابتدائية، والثانوية في قرية عارة، وفي المدرسة الصّناعية في الخضيرة، وخلال سنوات أسره حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية.

- اُعتقل في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 1983، وذلك على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة (فتح)، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال ابن عمه القائد كريم يونس، بالإضافة إلى رفيقهم سامي يونس، الذي أفرج عنه في صفقة (وفاء الأحرار) عام 2011، وكان في حينه أكبر الأسرى سنّا، وتوفي بعد أربع سنوات من تحرره.

- تعرض ماهر يونس لتحقيقٍ قاسٍ في حينه، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام، وبعد شهر من الحكم عليه، أصدر الاحتلال حُكمًا بالسّجن المؤبد مدى الحياة، وفي عام 2012، تم تحديد المؤبد له بـ 40 عامًا.

- وعلى مدار سنوات اعتقاله الـ 40، شكّل ماهر بصموده، وفعاليته نموذجًا للعطاء المستمر، وشارك في كافة معارك الحركة الأسيرة، وخلال سنوات اعتقاله فقد والده عام 2008، وحرمه الاحتلال من وداعه، علمًا أن والده أسير سابق أمضى 8 سنوات في الأسر.

- الأسير يونس هو أقدم أسير معتقل منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، بعد أن أُفرج عن القائد كريم يونس يوم الخامس من يناير الجاري.