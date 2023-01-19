إيران تحتج بشدة على السلوك غير المدروس والخاطئ للبرلمان الأوروبي

العالم - ايران

وفي هذه المحادثات الهاتفية التي جرت مساء الاربعاء، انتقد وزير الخارجية، بشدة النهج المتوتر والانفعالي للبرلمان الأوروبي، واعتبره سلوكا غير مدروس وخاطئ.

وأضاف أمير عبد اللهيان: "للأسف شهدنا اليوم صدور مشروع قرار انفعالي وحاد وغير مهني من قبل البرلمان الأوروبي يتعارض مع العقلانية والتحضر".

وأكد وزير الخارجية: لقد قلنا مرات عديدة أن حرس الثورة الإسلامية مؤسسة رسمية وسيادية تلعب دورا مهما وحيويا في توفير الأمن القومي لإيران وأمن المنطقة ، خاصة في القتال ضد الإرهاب.

وأضاف أمير عبداللهيان: إن تصرف البرلمان الأوروبي في اتهام هذه المؤسسة الصانعة للامن بالإرهاب هو نوع من إطلاق النار على قدم أوروبا نفسها.

وفي إشارة إلى رد الفعل القانوني والقوي لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني ، حذر وزير الخارجية البرلمان الأوروبي بانه عليها التفكير في العواقب السلبية لهذا السلوك الانفعالي على أوروبا والتركيز على مسار الدبلوماسية والتفاعل البناء والعقلانية.

واضاف: من الضروري احترام الأمن المتبادل في عالم الدبلوماسية وبدلاً من اتباع لغة التهديدات والأعمال غير الودية ، يجب أن تكون زيادة الثقة المتبادلة على جدول الأعمال. على أي حال ، سيكون الرد ورد الفعل متبادلا.

وفي هذه المحادثات الهاتفية ، أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عن ارتياحه للدبلوماسية الجارية بشأن الاتفاق النووي وقال: سأواصل جهودي للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف بوريل: يسعدني سماع أنباء التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران والتفاؤل في هذا الاتجاه.

وفي إشارة إلى الوضع في أوكرانيا ، قال بوريل: عقب محادثاتنا الأخيرة في الأردن ، أبلغت أوكرانيا أنه من المهم عقد اجتماع فني مشترك بين البلدين.

وأضاف بوريل: كما أوافق على أن العواطف والمخاوف تسود في مسودة البرلمان الأوروبي.

وأضاف جوزيف بوريل: على الرغم من أن البرلمان الأوروبي مؤسسة مستقلة تمامًا ، إلا أن هذا القرار يفتقر إلى القدرة التنفيذية ويعكس فقط هواجس أوروبا.

وفي هذه المحادثات، اهتم الطرفان أيضًا بآخر ما وصلت إليه اتفاقية رفع العقوبات ، والتطورات في أوكرانيا ، والمشاورات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.