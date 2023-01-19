إجراءات هيئة الترفيه للترويج لسياسة ولي العهد السعودي + فيديو

العالم – هاشتاغ

01. كثيرون في هذه الأيام يتحدثون عن مهرجانات الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.. وكثيرون يتحدثون عن المليارات التي تصرفها هيئة الترفيه لجلب المشاهير للترويج لسياسة ولي العهد.

لكن قليلون يرون ويتحدثون عن مشاهد الأحوال الصعبة التي يعيشها الكثير من السعوديين، ومن بينهم سيدة تم توثيق وضعها الصعب حيث تجلس في الشارع لبيع الطعام من أجل تأمين لقمة عيشها.

طبعا بينما هذه السيدة المتخرجة من الجامعة، لا تجد وظيفة تليق بها، يتم صرف المليارات على مهرجانات الترفيه والانفتاح المشبوه في السعودية.

وكانت هناك تعليقات وكان غضب واسع من الناشطين على مواقع التواصل من مشهد هذه السيدة.

"فهد الغفيلي" علق: هل يرضى ابن سلمان أن تعمل نساءه في الطرقات كما تعمل نساء المملكة؟ للمعلومية: هذه المرأة خريجة جامعية.

حساب "لاب" علق بدوره: هذا النوع من العمل عيب للمرأة وخصوصا في بلد غني كالسعودية.. هل سمعت بمثل هذا في دول الخليج الأخرى.. الناشر للخبر يشكر عليه لأنه يري حقيقة معاناة لبعض المواطنين الذي لا يجدون من يسمع همهم.

أما "عبدالله القرير" فعلق بشيء من السخرية: "واليتامى الأميركان من يصرف عليهم لو صرف على شعبه؟" يقصد ولي العهد السعودي.

02. يبدو أن السلطات السعودية وجدت مساحة من غض الطرف الدولي لكي تنفذ سياساتها القمعية بحق من يعارضها.

فبعد الحكم على الداعية عوض القرني بالإعدام، عائلة الداعية سفر الحوالي تلقت أحكاما قضائية مغلظة، في خطوة تثير علامات استفهام جديدة حول سياسة قمع المعارضين في المملكة

هناك من يقول إن الداعية سفر الحوالي كان من المروجين لنظام آل سعود، ثم انتقدهم لاسيما مع مجيء ولي العهد محمد بن سلمان، وإنه يدفع ثمن دعمه للعائلة الحاكمة.. في المقابل هناك من يقول إن مواقف عدة كانت سبب اعتقال الحوالي وعائلته.

هذا التصعيد في استهداف المعارضين بات حديث الناشطين على مواقع التواصل.

"تركي الشلهوب" غرد: الأحكام الجائرة التي تصدرها محاكم التفتيش السعودية بحق العلماء والدعاة وأبنائهم والتي لا تفرق بين شيخ وشاب، ليس لها إلا تفسير واحد، أن ابن سلمان يريد القضاء على جيلٍ كامل من العلماء والدعاة المصلحين واستبدالهم بآخرين يطبّلون له ويُبررون ويحللون جرائمه وانحرافاته الفكرية.

حساب "معتقلي الرأي" قال في تغريدة: ناصر نجل الداعية المعتقل د.عوض القرني: القضاء اعتبر والدي مذنباً بسبب مطالبته بالإصلاح وتحسين حالة حقوق الإنسان، وهذه هي مطالب أغلب المواطنين في المملكة.

وإلى "وسام العامري" الذي كتب. حكم الإعدام الجائر الصادر بحق الشيخ العلامة الدكتور عوض القرني فك الله أسره سيفتح أبواب ظلم أشد جنوناً من ذي قبل لا سمح الله؛ إن لم يتم مواجهته بصرامة وحزم وقوة من عقلاء المجتمع والأسرة الحاكمة، وقد يفتح شهية المستبد على مزيد من الظلم والطغيان وسفك الدماء.

03. "ماهر يونس" أيقونة أخرى من أيقونات النضال في وجه الاحتلال الإسرائيلي من داخل المعتقلات.. ثاني أقدم الأسرى الفلسطينيين يتحضر لمعانقة الحرية بعد الإعلان عن الإفراج عنه، ومنع سلطات الاحتلال أهله من إقامة أي احتفال بهذه المناسبة.

تفاعل واسع جدا مع خبر اقتراب خروج الأسير ماهر يونس إلى الحرية.

"أحمد البيقاوي" علق في هذا السياق: غدا موعد حرية الأسير ماهر يونس بعد اعتقال دام 40 سنة في سجون الاحتلال.. تحاول المخابرات الإسرائيلية الحدّ من الالتفاف والاحتضان الشعبي فور الإفراج عنه، فاستدعته قبل أيام، وحذرته من إقامة الاحتفالات والفعاليات، وأكدت على منع رفع الأعلام الفلسطينية! الرأس دائما عالي.

حساب "فلسطيني" علق أيضا: بعد ما تبقى ساعات على حُرِّيَّته ونقله إلى جهة مجهولة؛ يستمر الاحتلال في تنغيص الفرحة بقرب الحريّة على الأسير ماهر يونس وعائلته.

وإلى "عبدالله حمال" الذي غرد: زعماء مشهورين دوليا تصْدُح بهم الصحافة الدولية ليل نهار، لكونهم اعتقلوا، لمدة لا تتجاوز عشرين سنة (من أمثال نلسن مانديلا) من أجل قضايا الحرية والتحرر لكن هذا القائد الفلسطيني، ماهر يونس، سجن 40 سنة، ولا يكاد يذكر من طرف الصحافة الدولية والمنظمات المدافعة على حقوق الإنسان.

04. كثيرا ما يشهد البرلمان الأردني نقاشات حادة، وأحيانا مشادات كلامية وغير كلامية.. لكن ما قاله النائب في البرلمان صالح العرموطي، أثار جدلا مختلفا.. العرموطي سأل سؤالا بسيطا عن أملاك الملك عبدالله الثاني.

طبعا سؤال النائب العرموطي شطب من محضر الجلسة وتعرض لهجوم من نواب دافعوا عن عدم دفع الملك للضرائب على أملاكه.

وعلى مواقع التواصل غضب من دفاع البعض عن الملك والهجوم على العرموطي.

"ماهر بن عبدالله" علق في هذا السياق: ليست أول مرة!! صالح العرموطي سبع والحقيقة أن الملك يدفع الضرائب كاملة على ممتلكاته في أوروبا وأميركا ولا يتخلف عن السداد.. والأردن أولى بتلك الضرائب.

"بلال الشايب" أيضا علق متوجها إلى الذين هاجموا النائب العرموطي: والله حسيت من ردكم أنو صالح العرموطي كفر. هو الملك مو بني آدام زينا مش هذا الحكي كل مرة بيأكدو الملك أنو إحنا دولة مؤسسات وكلنا تحت قانون هالبلد.

وأخيرا مع "عدي آل عدنان" الذي كتب: شاهدت مداخلة سعادة النائب صالح العرموطي أكثر من عشر مرات، ولم أجد سبب واحد يدعو لشطبها، أو أن رئيس المجلس يرى في ذلك الشطب موقفاً دفاعياً عن الملك، متجاهلاً أن ذلك الشطب سيؤدي إلى إثارة الشكوك والتساؤلات وربما حياكة الشائعات حول ما طرحه سعادة النائب.

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