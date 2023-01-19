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كتيبة جنين تعلن تحقيقها إصابات مباشرة خلال الاشتباكات والاحتلال يعترف بإصابة جنديين في جنين

كتيبة جنين تعلن تحقيقها إصابات مباشرة خلال الاشتباكات والاحتلال يعترف بإصابة جنديين في جنين
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس _ كتيبة جنين انها خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال فجر اليوم وحققت إصابات مباشرة بعد تفجر عدد من العبوات في آلياته وتعطل عدد منها.

العالم- فلسطين

هذا و اعترف الاحتلال لاحقاً "بإصابة جنديين خلال اشتباكات مسلحة في جنين فجر اليوم الخميس".

وقالت كتيبة جنين خلال بيان لها انها" تمكنت من استهداف قوات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتحقق إصابات مباشرة".

وأكدت ان "مجاهديها خاضوا اشتباك عنيفة مستهدفةً قوة لجيش الاحتلال بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص".

وكانت اشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الاحتلال وسرايا القدس -كتيبة جنين التي تصدت لقوات لاحتلال المقتحمة للمخيم والتي أدت لاستشهاد كل من القيادي في كتيبة جنين أدهم جبارين (26) عاماً، والشهيد المدرس جواد بواقتة (57) عاماً برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحاها لمخيم جنين.

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