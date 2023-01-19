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'حماس' تهنيء الأسير ماهر يونس بالحرية

'حماس' تهنيء الأسير ماهر يونس بالحرية
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

هنأت حركة "حماس" الأسير المحرّر ماهر يونس، وعائلته، وجماهير الشعب الفلسطيني وأهالي الداخل المحتل خصوصاً في بلدة عارة، وجميع الأسرى في سجون الاحتلال، بالإفراج عنه، بعد أربعة عقود قضاها في سجون الاحتلال.

العالم- فلسطين

وحسب"المركز الفلسطيني للإعلام" قالت "حماس" في تصريح صحفي، صباح اليوم الخميس، إن" الأسير ماهر جسد في فترة اعتقاله التي تعدّ من أطول سنوات الأسر التي عرفها العالم قصَّة بطولة وصمود وتحدٍّ، يفخر بها كل فلسطيني وحر في هذا العالم، حيث انتصر بإرادته الصلبة على السجَّان الصهيوني، ليعانق الحرّية على أرض الوطن".

وأكدت الحركة "وقوفها بكل فخر واعتزاز أمام التضحيات والبطولات التي يصنعها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني"، مؤكّدة" المُضي في مسيرة الوفاء لهم بكل الوسائل، حتى تحريرهم جميعاً من ظلم السجّان".

ودعت "الشعب الفلسطيني والأمة وأحرار العالم إلى مواصلة وتعزيز الفعاليات وحشد كل الطاقات، تضامناً ودعماً لقضية الأسرى العادلة، حتَّى انتزاعهم حريّتهم وتخلّصهم من ظلم الاحتلال الفاشي وظلام سجونه".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، زاهر جبارين، إن" أربعة عقود من الصبر والثبات خلف القضبان قضاها الأسير البطل ماهر يونس مسطراً ملحمة صمود تاريخية".

وبين مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في "حماس"، في تصريح صحفي أن "أربعة عقود في مقارعة السجان، أثبت خلالها الأسير الفلسطيني والشعب الفلسطيني أنه أقوى من الظلم والطغيان"، مؤكداً أنه "كما انقضت سنوات القهر خلف القضبان سينتهي الاحتلال وهو إلى زوال".

وقال "جبارين": "هنيئاً لماهر يونس الحرية، هنيئاً لفلسطين وشعب فلسطين وأحرار العالم والعاقبة لكافة أسرانا البواسل".

وأفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الخميس، عن الأسير ماهر يونس من بلدة عارة في الداخل الفلسطيني المحتل بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال.

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