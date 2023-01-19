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سرايا القدس: عملية اغتيال القائد الميداني 'أدهم جبارين' جبانة ولن تنال من إرادة المقاتلين

سرايا القدس: عملية اغتيال القائد الميداني 'أدهم جبارين' جبانة ولن تنال من إرادة المقاتلين
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

زفت كتيبة جنين - سرايا القدس، شهيدها القائد الميداني: أدهم محمد جبارين، الذي ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة برصاص جنود الاحتلال إثر اقتحام مخيم جنين، واستشهاد المدرس: جواد بواقنة، الذي حاول إسعافه.

العالم- فلسطين

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خلال بيان لها "نزف شهيدنا القائد الذي أحيا فريضة الاشتباك وشهدت له ميادين البطولة والفداء"، مؤكدةً أننا "سنزداد عزماّ ويقيناً بمواصلة نهج الشهداء وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة ضد المحتل وجنوده حتى تحرير أرضنا فلسطين".

وأكدت السرايا أن" اغتيال القائد أدهم جبارين، لن ينال من إرادة المقاتلين وعزيمتهم، التي ستتحول إلى براكين من غضب ثأر وانتقام لدماء الشهداء، ونحن على عهدنا بالاستمرار على هذا النهج المبارك الذي خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة".

وأشادت كتيبة جنين ب"سواعد مجاهدينا التي ضربت وأوجعت جنود العدو وكانت لهم بالمرصاد للدفاع عن مخيم جنين"، ونؤكد أننا "ماضون في جهادنا مهما كلف ذلك من ثمن".

وفيما يلي نص البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

بكل الفخر والاعتزاز، تزف كتيبة جنين - سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شهيدها القائد الميداني: أدهم محمد جبارين (28 عاماً)، الذي ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة برصاص جنود الاحتلال إثر اقتحام مخيم جنين فجر اليوم، واستشهاد المدرس: جواد بواقنة (57)، الذي حاول إسعافه.

إننا في سرايا القدس - كتيبة جنين، إذ نزف شهيدنا القائد الذي أحيا فريضة الاشتباك وشهدت له ميادين البطولة والفداء، لنؤكد أننا سنزداد عزماّ ويقيناً بمواصلة نهج الشهداء وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة ضد المحتل وجنوده حتى تحرير أرضنا فلسطين.

إن اغتيال القائد أدهم جبارين، لن ينال من إرادة المقاتلين وعزيمتهم، التي ستتحول إلى براكين من غضب ثأراً وانتقاماً لدماء الشهداء، ونحن على عهدنا بالاستمرار على هذا النهج المبارك الذي خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة.

نشيد بسواعد مجاهدينا في كتيبة جنين التي ضربت وأوجعت جنود العدو وكانت لهم بالمرصاد للدفاع عن مخيم جنين، ونؤكد أننا ماضون في جهادنا مهما كلف ذلك من ثمن.

جهادنا ماض حتى القدس ووحدة الساحات مستمرة

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

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