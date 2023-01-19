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في دستور الطغاة.. إن لم تستطيع أن تفند الرسالة فاقتل الرسول!

في دستور الطغاة.. إن لم تستطيع أن تفند الرسالة فاقتل الرسول!
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

نشر نجل الداعية السعودي عوض القرني تغريدة على حسابه على تويتر وهاجم فيه الحكم الصادر عن محكمة سعوديه بإعدام والده بسبب تعبيره عن آراءه!

العالم - السعودية

وكتب ناصر بن عوض القرني في تغريدته:" "في دستور الطغاة :- إن لم تستطيع أن تفند الرسالة فاقتل الرسول" ، لأجل ذلك تطالب النيابة بإعدام والدي و د. سلمان العودة و د. علي العمري وغيرهم .. لا يستطيعون مواجهة الأفكار، فهي تسحقهم وتكشف عوار منطقهم ! #انقذوا_عوض_القرني".

وفي تغريدة اخرى كتب ناصر:" عند اعتقال والدي قال العسكري له : أين أجهزتك؟ أجاب والدي: هذا الذي معي !. رد العسكري ساخرًا هذا اللي سبب الضجة هذه كلها ؟ وأشار بجوال الوالد".

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية ،قبل ايام، عن أن محكمة تابعة للنظام السعوي قضت بالإعدام على الداعية عوض القرني بتهمة "معاداة المملكة" عبر نشر آرائه العلنية على تويتر.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الداعية عوض القرني تم الحكم عليه بالإعدام لاستخدامه تويتر وواتساب رغم أن حكام السعودية هم من كبار المستثمرين على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصحيفة فإن السلطات السعودية حاكمت القرني على خلفية تغريداته على حساب على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه (awadalqarni) والمشاركة في دردشات "واتسآب"، واستخدم تطبيق "تليجرام".

وأمام ذلك، قضت المحكمة بإعدامه، متهمة "القرني" بـ"معاداة السعودية"، ومدح جماعة الإخوان المسلمين.

وخلال السنوات الماضية، تم تصوير "القرني" في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية على أنه "داعية خطير"، لكن النقاد يقولون إن "القرني" مفكر مهم ومحترم، وله متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، يفوق المليونين.

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