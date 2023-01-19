الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أوليانوف: السياسات الاميركية من قوضت أفق رؤية وكالة الطاقة الذرية في ايران

أوليانوف: السياسات الاميركية من قوضت أفق رؤية وكالة الطاقة الذرية في ايران
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا بالمنظمات الدولية في فيينا أن السياسات الاميركية هي التي قوضت أفق رؤية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايران.

العالم - ايران

جاء ذلك في معرض رد أوليانوف"على تصريحات " رافائيل غروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي صرح لـ " سي ان ان" : العتبة النووية قلق قائم، حيث إن المفاوضات لاتمضي بسرعة كما يتوقع لها وأن ايران زادت من امتلاك أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد، وحصلت على مواد مخصبة بنسبة نقاء مختلفة 5 بالمئة و20 بالمئة ويورانيوم بنسبة 60 بالمئة، وكما تعلمون أن نسبة 90 بالمئة تقرب من انتاج أسلحة".

وأضاف"مع مرور الوقت الوضع يتعقد أكثر فاكثر، فيما أفق رؤية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايران قد تقلصت بسبب اغلاق بعض كاميرات المراقبة للوكالة".

وشدد أوليانوف في تغريدة اليوم الخميس ردا على غروسي، أن " أفق رؤية الوكالة الدولية في ايران قد تقوضت بسبب سياسة الولايات المتحدة، وبالامكان اثبات ذلك بحقائق دامغة."

روابط ذات صلة

أميرعبداللهيان: الاتفاق النووي قريب المنال

الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي مع إيران قائم.. ومفاوضاته مستمرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اطلالة للسيد نصر الله مساء اليوم الخميس

في دستور الطغاة.. إن لم تستطيع أن تفند الرسالة فاقتل الرسول!

أوليانوف: السياسات الاميركية من قوضت أفق رؤية وكالة الطاقة الذرية في ايران

باكستان: ملتزمون بحراسة حدودنا المشتركة مع إيران

شاهد.. ماوراء منع الاحتلال الاحتفال بالاسير المحرر ماهر يونس؟

مراسلنا: تحشيد فرنسي كبير للإضراب العام + فيديو