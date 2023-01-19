شاهد.. ماوراء منع الاحتلال الاحتفال بالاسير المحرر ماهر يونس؟

العالم - خاص بالعالم

قال أبو غوش في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن سبب منع قوات الاحتلال الشعب الفلسطيني من الاحتفال بالافراج عن الاسير الفلسطيني ماهر يونس بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال، محاولة تجريم نضال الشعب الفلسطيني، حيث يعتبر الاسرى ارهابيون لا يحق للشعب الفلسطيني أن يحتفل بتحريرهم.

واشار أبو غوش الى أن هناك مشاريع صهيونية من أجل تجريم رفع العلم الفلسطيني، وكذلك ادانة كل من مقدسي ينتمي الى النضال الفلسطيني الوطني.

وأكد مدير مركز المسار للدراسات العالم، أن الاحتلال يشن حربا شاملة على الشعب الفلسطيني وعلى هويته الوطنية.

هذا وانتزع الأسير ماهر يونس من بلدة عارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ثمانية واربعين حريته بعد أربعين عاما قضاها في سجون الاحتلال.



وأنتشرت قوات الاحتلال بكثافة في محيط منزل الأسير ماهر يونس قبيل وصوله لمنع أي تظاهرة احتفالية.

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