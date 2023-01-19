الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. ماوراء منع الاحتلال الاحتفال بالاسير المحرر ماهر يونس؟

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد مدير مركز المسار للدراسات العالم نهاد أبوغوش، أن كيان الاحتلال الاسرائيلي يحاول ان يجرم نضال الشعب الفلسطيني.

العالم - خاص بالعالم

قال أبو غوش في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن سبب منع قوات الاحتلال الشعب الفلسطيني من الاحتفال بالافراج عن الاسير الفلسطيني ماهر يونس بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال، محاولة تجريم نضال الشعب الفلسطيني، حيث يعتبر الاسرى ارهابيون لا يحق للشعب الفلسطيني أن يحتفل بتحريرهم.

واشار أبو غوش الى أن هناك مشاريع صهيونية من أجل تجريم رفع العلم الفلسطيني، وكذلك ادانة كل من مقدسي ينتمي الى النضال الفلسطيني الوطني.

وأكد مدير مركز المسار للدراسات العالم، أن الاحتلال يشن حربا شاملة على الشعب الفلسطيني وعلى هويته الوطنية.

هذا وانتزع الأسير ماهر يونس من بلدة عارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ثمانية واربعين حريته بعد أربعين عاما قضاها في سجون الاحتلال.

وأنتشرت قوات الاحتلال بكثافة في محيط منزل الأسير ماهر يونس قبيل وصوله لمنع أي تظاهرة احتفالية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

بالفيديو..اول مكالمة هاتفية لوالدة ماهر وهو حرّ بعد اعتقال ٤٠ عاماً .. ماذا قالت له

'حماس' تهنيء الأسير ماهر يونس بالحرية

شاهد.. ماهر يونس ينتزع حريته بعد 40 عاما في سجون الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اطلالة للسيد نصر الله مساء اليوم الخميس

في دستور الطغاة.. إن لم تستطيع أن تفند الرسالة فاقتل الرسول!

أوليانوف: السياسات الاميركية من قوضت أفق رؤية وكالة الطاقة الذرية في ايران

باكستان: ملتزمون بحراسة حدودنا المشتركة مع إيران

شاهد.. ماوراء منع الاحتلال الاحتفال بالاسير المحرر ماهر يونس؟

مراسلنا: تحشيد فرنسي كبير للإضراب العام + فيديو