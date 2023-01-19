باكستان: ملتزمون بحراسة حدودنا المشتركة مع إيران

العالم - ايران

وفي مؤتمرها الصحفي الأسبوعي الذي عقدته اليوم (الخميس) في اسلام أباد، في معرض الإجابة على سؤال مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) بشأن مطالبة طهران من إسلام أباد بتعزيز أمن حدودها مع إيران، أضافت السيدة ممتاز زهراء: "إن باكستان ملتزمة بعدم السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات على الحدود وتحرك العناصر الإرهابية ضد إيران".

وأكدت، ان "إيران وباكستان دولتان جارتان وصديقتان ولدينا الآليات اللازمة للتواصل ومتابعة القضايا، ونتوقع عدم استخدام الأراضي الإقليمية للدولة المجاورة ضد باكستان".

وقالت: "قنوات اتصالنا مع طهران مفتوحة وفعالة، وتم تقديم التفاصيل إلى السلطات الإيرانية فيما يتعلق بالهجوم الأخير على قوات الأمن الباكستانية في ولاية بلوشستان".

وجدير بالذكر أن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان نددت بمقتل 4 عسكريين باكستانيين إثر هجوم إرهابي في ولاية بلوشستان أمس (الأربعاء) مؤكدة ان "الإرهاب هو المعاناة المشتركة بين إيران وباكستان وان البلدين الجارين كلاهما ضحية هذه الظاهرة المشؤومة".

وأعلن الجيش الباكستاني أمس عن مقتل 4 عسكريين باكستانيين بعد أن هاجمت عناصر إرهابية رتلًا لقوات الأمن في هذا البلد بالقرب من منطقة بنجغور في ولاية بلوشستان.