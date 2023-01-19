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شاهد: لهذا السبب.. غاب بن سلمان عن قمة أبوظبي!

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي حسام عبدالكريم إن أحد أسباب غياب السعودية من قمة أبوظبي انزعاجها من توجه الاردن ومصر نحو الإمارات بدلا عنها.

العالم - خاص بالعالم

قال عبدالكريم في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان قمة ابوظبي مبادرة لاستغلال علاقات الامارات بالمنطقة، واشراك دول الخليج الفارسي في التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

وحول غياب السعودية عن القمة، قال الباحث السياسي، إن السعودية دائما تفضل ان تكون هي مركز الحدث وليس فقط طرفا مدعوا لاجتماع تم ترتيبه من قبل الاخرين، كذلك انزعاجها من توجه الاردن ومصر الى الامارات، مشيرا الى أن الغياب السعودي عن هذه القمة يعكس نوعا من البرودة في العلاقات بين الاردن والسعودية.

هذا وشهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، انطلاق القمة المصغرة التي جمعت قادة الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن ومصر وبغياب السعودية.

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