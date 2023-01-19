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بالفيديو..جماهير غفيرة تشارك في تشييع الشهيدين 'جبارين' و'بواقنة' بجنين

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

شاركت جموع جماهيرية غفيرة اليوم الخميس، بجنازة تشييع الشهيدين أدهم جبارين وجواد بواقنة في جنين، وسط تكبيرات وصيحات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء.

العالم- فلسطين

وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي، بمشاركة مقاومين رافعين لأسلحتهم الرشاشة، ومتوعدين الاحتلال بالرد على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

واستشهد صباح اليوم الخميس الأسير المحرر أدهم جبارين، وهو أحد قادة "كتيبة جنين"، والمدرس جواد بواقنة، خلال عدوان الاحتلال على جنين .

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وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بمدينة جنين عن "إضراب شامل في المدينة، حدادًا على أرواح الشهيدين جبارين وبواقنة".

وتصدت كتائب القسام وفصائل المقاومة لعدوان الاحتلال في جنين، وخاضوا اشتباكًا عنيفًا مع قوات خاصة صهيونية في منطقة (حارة الدمج وحارة الحواشين ) بالمخيم، واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة.

يُذكر أن إجمالي عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري، وصل لـ17 شهيدًا؛ بينهم 4 أطفال، ونالت جنين النصيب الأكبر بواقع 9 شهداء.

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بالفيديو..جماهير غفيرة تشارك في تشييع الشهيدين 'جبارين' و'بواقنة' بجنين

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