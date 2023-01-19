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الكرملين: إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراض روسية أمر شديد الخطورة وسينقل الصراع لمستوى جديد

الكرملين: إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراض روسية أمر شديد الخطورة وسينقل الصراع لمستوى جديد
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن" توريد الأسلحة إلى كييف لشن ضربات على أراضي روسية أمر خطير للغاية"، مشيرا إلى أن"مثل هذه الإمدادات ستنقل الصراع إلى مستوى جديد".

العالم- روسيا

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "بالطبع.. حول إمداد أوكرانيا بأسلحة تسمح بشن ضربات على الأراضي الروسية هو أمر في غاية الخطورة".

ولفت بيسكوف إلى أن "إمداد أوكرانيا بالأسلحة لشن ضربات ضد روسيا سيعني رفع الصراع إلى مستوى جديد"، قائلا: "هذا سيعني رفع الصراع إلى مستوى نوعي جديد، وهو بالطبع لن يبشر بالخير فيما يتعلق بالأمن العالمي لعموم أوروبا".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في تقريرها نقلا عن مصادر مطلعة أن" إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت ترى أن أوكرانيا تحتاج إلى قدرات إضافية للهجوم على شبه جزيرة القرم".

وأشارت الصحيفة إلى أن "البيت الأبيض، رفض حتى وقت قريب تزويد كييف بالأسلحة لشن ضربات ضد أهداف في شبه الجزيرة، ولكن "هذا الخط أصبح الآن أكثر ليونة".

إلى ذلك صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن "بلاده تسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا سنة 2014"، داعيا "الدول الغربية إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة".

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الكرملين: إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراض روسية أمر شديد الخطورة وسينقل الصراع لمستوى جديد

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