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وزير الخارجية الايراني: فلسطين ارغمت على خوض حروب عسكرية واقتصادية عديدة حتى الان وقاسمها المشترك هو مقاومة العدو وتحقيق النصر

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

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