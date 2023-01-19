المؤتمر الشعبي يرحب بجهود الوساطة العمانية بالتفاهمات في الملف الإنساني

العالم-اليمن

وأكدت اللجنة ترحيب المؤتمر الشعبي بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها جهود الوساطة العمانية فيما يخص التفاهمات المتعلقة بالملف الإنساني والتي تمثل بداية إيجابية لتوفير أرضية ملائمة لإنهاء العدوان التي تُشن على اليمن منذُ ثمان سنوات ورفع الحصار براً وبحراً وجواً، وتحقيق السلام وبما يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن.

وأشادت بجهود القيادة والوفد الوطني المفاوض وما بذله في هذا الجانب، معبرة عن الشكر للجهود التي تُبذل من قبل الأشقاء في سلطنة عُمان، والتي ليست بغريبة على الأشقاء العمانيين الذين وقفوا إلى جانب اليمن طيلة الفترة الماضية.