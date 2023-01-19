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رويترز عن انترفاكس: الرئيس بوتين اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الايراني

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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