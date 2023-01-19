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في خطوة تدخلية بحتة..

البرلمان الاوروبي يصادق على مشروع قرار ضد حرس الثورة الاسلامية

البرلمان الاوروبي يصادق على مشروع قرار ضد حرس الثورة الاسلامية
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

صادق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على مشروع قرار جديد مناهض لإيران، يتضمن إدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن قائمته ما تسمى بـ"قائمة المنظمات الإرهابية".

العالم - إيران

وبحسب الانباء الواردة فقد تمت الموافقة على التعديل المقترح المتعلق بإدراج حرس الثورة الإسلامية في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، والذي أضيف إلى هذا القرار أمس بعد التصويت، على مسودة هذا القرار.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القرار المذكور والذي يحمل مسمى "الرد على الاحتجاجات وعمليات الإعدام في إيران" فقرات أخرى تدعو إلى فرض حظر على الرئيس الايراني والنائب العام في إيران وذلك في خطوة تدخلية بحتة.

وتعد خطوة البرلمان الأوروبي المناهض لإيران، استمرار لسياسة الرئيس الاميركي السابق دوناالد ترامب والتي وضعت لأول مرة المؤسسة العسكرية الرسمية لدولة ما على قائمة الإرهاب المزعومة.

ففي هذا القرار المعنون "رد الاتحاد الأوروبي على المظاهرات والإعدامات في إيران"، إثر المواقف التدخلية للسلطات الأوروبية ودعم اعمال الشغب في إيران، طُلب من إيران وقف ما سميت بعمليات الإعدام وتعليق عقوبة الإعدام رسميًا بهدف إلغائه بالكامل، وإطلاق سراح الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام الذين تم اعتقالهم في أعمال الشغب الأخيرة.

كما أدرجت في نص هذا القرار التدخلي الاتهامات الفارغة ضد ايران ومزاعم "التضامن مع الشباب والنساء والرجال الإيرانيين ودعم الاحتجاجات السلمية في إيران" حسب تعبيره.

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