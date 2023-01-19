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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ومسؤول صهيوني

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ومسؤول صهيوني
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، مناقشة وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية كيان الاحتلال الاسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، العلاقات الثنائية بين الجانبين.

العالم - مصر

ونقلت وكالة روسيا اليوم عن أبو زيد قوله: إن "الوزير شكري نقل خلال الاتصال تمنياته لنظيره الصهيوني بالتوفيق في مهامه، لا سيما المرتبطة منها بدعم العلاقات الثنائية وتعزيز آليات التشاور حول مختلف القضايا التي تهم الجانبين".

وأكد الوزير المصري أهمية العمل بكل جدية على إحياء عملية السلام في أقرب وقت، باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد لتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل لكل شعوب المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية، أن مصر، باعتبارها أولى دول المنطقة سعياً وترسيخاً للسلام، ستظل دائماً تضطلع بدورها وتتحمل مسؤوليتها التاريخية في دعم جهود السلام من أجل إنهاء الصراع، وهو ما يتطلب وقف الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعقيد الموقف، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، لما لذلك من تأثير مباشر في تخفيف حدة التوتر.

وأشار شكري في هذا الإطار، إلى "أن مصر سوف تستمر في جهودها لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وفى نهاية الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة.

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